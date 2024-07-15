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القابضة للغازات: وصول 5 شحنات بكمية 155 ألف متر غاز مسال والباقى يصل تباعا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغول

الإثنين، 15 يوليو 2024 07:03 م

أكدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ، أن شحنات الغاز الطبيعي المسال التى تم التعاقد عليها لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود وتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال الأسبوع  الثالث من يوليو الحالى ، والبالغة 21 شحنة ، وصل منها 5 شحنات بكمية حوالى 155 ألف متر مكعب من الغاز المسال، تم استقبالها على سفينة إعادة التغويز الموجودة حالياً فى ميناء سوميد بالعين السخنة وسفينة إعادة التغويز الموجودة فى ميناء العقبة.

وشددت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أن وباقى الشحنات المتعاقد عليها ستصل تباعاً وفق الجدول الزمنى المتفق عليه لاستلام الشحنات .


 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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