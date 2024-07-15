شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس التحالف الدولى للمصريين بالخارج لدعم الجاليات المصرية حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عدد من الجاليات والكيانات المصرية بالخارج، تأسيس "التحالف الدولي للمصريين بالخارج"، بهدف توحيد الجهود والمساهمة في تقديم الدعم والمساندة للجاليات المصرية في الخارج والعمل على تحقيق المصالح الوطنية العليا.

وجاءت فكرة تأسيس هذا الكيان من كل من صالح فرهود رئيس جالية باريس بفرنسا ، وعلاء ثابت رئيس جالية بيت العائلة في المانيا ونشأت زنفل نائب رئيس المركز الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك والذى قام بجولة أوروبية، للتنسيق لتدشين التحالف وبمشاركة عبد الباسط مقلد الرئيس السابق للنادي المصري في النمسا ومحمود السلاموني رئيس بيت العائلة في هولندا .

أهداف التحالف:

1. دعم المصريين في الخارج تقديم الدعم والمساندة للجاليات المصرية في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

2.تعزيز الهوية الوطنية الحفاظ على الهوية المصرية والثقافة الوطنية بين أبناء الجالية المصرية في الخارج.

3 التواصل والتعاون: تعزيز التواصل والتعاون بين المصريين في الخارج وتنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف المشتركة.

.4 تمثيل المصالح: تمثيل مصالح الجاليات المصرية في المحافل الدولية والسعي لحل المشكلات التي تواجههم.

5 المشاركة في التنمية المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر من خلال دعم المشروعات التنموية والاستثمارية.

6- خطة لربط الجيلين الثاني والثالث بمصر بشكل واضح من خلال العديد من الآليات والأنشطة .

مبادئ التحالف:

1 الوحدة والتضامن العمل بروح الوحدة والتضامن بين جميع المصريين في الخارج، بعيدًا عن أي انتماءات سياسية أو دينية.

2 الشفافية والمصداقية الالتزام بالشفافية والمصداقية في جميع الأنشطة والقرارات التي يتخذها التحالف.

3 الاحترام المتبادل احترام كافة الآراء والتوجهات والعمل على تحقيق التوافق بين الجميع.

4 الاستقلالية العمل باستقلالية تامة بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية.

الهيكل التنظيمي:

يتكون التحالف من مجلس إدارة يتم اختياره من بين أعضاء الجاليات المصرية في الخارج المؤسسين ، ويعمل هذا المجلس على تنظيم الأنشطة ووضع السياسات العامة للتحالف. كما

يضم التحالف لجانا تخصصية تعمل في مجالات مختلفة مثل التعليم، والصحة، والاستثمار والثقافة، وغيرها.

وأكد التحالف أهمية دور المصريين في الخارج في دعم الوطن الأم، وندعو جميع المصريين في الخارج للانضمام إلى هذا التحالف والمشاركة في تحقيق أهدافه النبيلة.

واختتم: "التحالف الدولي للمصريين بالخارج" هو كيان مفتوح للجميع، يسعى إلى تعزيز الوحدة والتعاون من أجل مستقبل أفضل لمصر والمصريين.