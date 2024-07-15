شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق قافلة علاجية شاملة لأهالى الإسكان البديل بروضة أكتوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، فعاليات القافلة العلاجية الشاملة لأهالي الإسكان البديل بروضة أكتوبر، وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية التي تم تنظيمها على مدار العام لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمواطني الإسكان البديل بروضة أكتوبر وانطلاقًا من خطة الدولة بإطلاق العديد من المبادرات الصحية وإتاحة العلاج بالمجان عن للمواطنين.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن القافلة مقامة بالتعاون مع جامعة القاهرة ومؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، وذلك بالوحدة الصحية الجديدة بالإسكان البديل.

ولفتت إلى أن القافلة قدمت خدماتها إلى حوالي 2000 من المواطنين في تخصصات الأسنان والعلاج الطبيعي والرمد والباطنة والنساء والجلدية والجراحة والأطفال ولاقت إقبالًا كبيرًا من قبل أهالي الإسكان البديل بروضة أكتوبر وقد تم صرف العلاج بالمجان وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين وتقديم الرعاية اللازمة.

وشهدت القافلة تنظيم أنشطة ثقافية لـ180 مواطنا وندوات توعوية عن الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، حيث استفاد منها 450 مواطنا، وكذا تم عمل ندوة توعوية من قبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لـ250 طفلا.

ورافق نائب المحافظ الدكتور أحمد شعيب منسق حياة كريمة بالجيزة وممثلي جامعة القاهرة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.



حياة كريمة



جانب من القافلة