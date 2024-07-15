شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يصدر حركة تنقلات بعدد من القطاعات.. الأسماء والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عدة قرارات من شأنها ضخ دماء جديدة في مختلف قطاعات الوزارة، وتفعيل دور الشباب وتمكينهم، بعد الانتهاء من بناء قدراتهم الإدارية خلال الفترة الماضية، بما ينعكس على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

قرر الدكتور خالد عبدالغفار، ندب منال عبدالله أحمد، للعمل قائما بأعمال مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي، كما قرر تكليف أحمد محمد شحاتة، للقيام بأعمال مدير مكتب وزير الصحة والسكان، وتكليف الدكتور إسحاق جميل إسحاق قلدس للقيام بأعمال نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وتضمنت قرارات الوزير، تكليف الدكتور أحمد رزق محمد نسيم، للقيام بأعمال نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وندب الدكتورة مروة سيد علي، قائما بأعمال مدير عام الإدارة العامة لسلامة المرضى، والصيدلانية هنادي محمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وندب الصيدلانية إيمان رزق محمد رزق للقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، وندب السيد أحمد محمود عبدالمنصف للقيام بأعمال المدير العام للإدارة العامة للشئون القانونية.

كما قرر الوزير ندب السيد أحمد زكريا إبراهيم محمد لتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية للوزير بديوان عام الوزارة، وتكليف السيدة زينب محمد ذكي بديع الصدر، مساعدا لنائب وزير الصحة والسكان.