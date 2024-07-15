شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 836 ألف مستفيد يصرفون تكافل وكرامة فى اليوم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى تقريرًا من غرفة العمليات المشكلة بالوزارة لمتابعة عملية صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" عن شهر يوليو الذى بدأ صرفه صباح اليوم، حيث قام ما يزيد على 836 ألف مستفيد ومستفيدة بصرف المساعدات النقدية بإجمالى يزيد على نصف مليار جنيه حتى الساعة الثالثة من عصر اليوم الاثنين وهو اليوم الأول لعمليات الصرف عن شهر يوليو.

ويواصل المستفيدون عملية صرف مساعدات برنامج "تكافل وكرامة" على مدار اليوم والأيام التالية، بما يشمل حاملى بطاقات "ميزة" البنكية وحاملى البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد، حيث يتم الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألى المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكترونى، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وكانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى قد أعلنت صباح اليوم عن إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بداية من شهر يوليو الجارى، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" على مستوى محافظات الجمهورية، كما وجهت ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة "تكافل وكرامة" عن شهر يوليو للمستفيدين، وذلك اليوم الاثنين الموافق 15 يوليو، حيث وصل حجم تمويل برنامج «تكافل وكرامة»، إلى 41 مليار جنيه العام المالى الجارى، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة.