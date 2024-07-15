شكرا لقرائتكم خبر عن كسر ماسورة مياه بشارع أحمد فخرى بمدينة نصر.. ومحافظ القاهرة يشرف على الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

أشرف دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على عمليات إصلاح كسر ماسورة مياه قطر 1000 ملى بشارع أحمد فخرى من طريق النصر بحى شرق مدينة نصر.

وطالب محافظ القاهرة بالإنتهاء من عمليات الإصلاح بأسرع وقت ممكن لعودة حركة المرور لطبيعتها ، كما شدد على رئيس حى شرق مدينة نصر ومسئولي شركة المياه بإعادة الشئ لأصله بعد انتهاء أعمال الاصلاح.

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بكسر الماسورة وتراكم المياه بمحيط الموقع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية بالمحافظة ومسئولي شركة المياه للقيام بأعمال الإصلاح وسحب المياه الموجودة بالشارع، وتم عمل التعديلات المرورية اللازمة لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة بما لا يؤثر على حركة السيارات .

رافق محافظ القاهرة م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم.مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب وعدد من قيادات المحافظة والأجهزة المعنية.

وأشار مهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب أنه تم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الاصلاح فى أسرع وقت ممكن مشيرًا إلى أنه تم الدفع بعدد 9 شفاطات لسحب المياه من الشارع .



جانب من كسر الماسورة



كسر الماسورة



زيارة المحافظ



جانب من الجولة



جولة محافظ القاهرة