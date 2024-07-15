شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية تطلق برنامج التدريب الصيفى لطلاب المدارس والجامعات والان مع تفاصيل الخبر

بدأت فعاليات التدريب الصيفي لوكالة الفضاء المصرية في أكاديمية الفضاء بمقر وكالة الفضاء المصرية وتستمر حتى 9 سبتمبر 2024، مستهدفة طلاب المدارس والجامعات من مختلف الأعمار والتخصصات. يأتي هذا البرنامج الطموح في إطار جهود الوكالة لتعزيز معرفة الطلاب بتكنولوجيا الفضاء وتنمية مهاراتهم العملية في هذا المجال الحيوي.

يتضمن البرنامج عدة وحدات تدريبية، أبرزها البرنامج الأول: تكنولوجيا الفضاء، حيث يشمل هذا البرنامج تعريف المتدربين بتطبيقات تكنولوجيا الفضاء في الحياة اليومية، وطريقة عمل الأقمار الصناعية والأنظمة الرئيسية التي تتكون منها. يتضمن التدريب زيارات ميدانية لمعامل تصميم الأنظمة الفضائية، ومراكز اختبار وتجميع وتكامل الأقمار الصناعية، إضافة إلى مراكز التشغيل الفضائي ومحطات التحكم واستقبال البيانات من القمر الصناعي المصري "مصرسات-2". كما يتعرف المتدربون على مركز معالجة البيانات والصور الفضائية، ويتناول البرنامج تطبيقات متنوعة لبيانات الأقمار الصناعية. مدة هذا البرنامج خمسة أيام، ومناسب لجميع الأعمار من سن 12 عامًا وكافة التخصصات.

ويتضمن البرنامج الثاني ورشة عمل ابتكار الفضاء باستخدام القمر الصناعي التعليمي Space Keys حيث يستهدف هذا البرنامج طلاب كليات الهندسة بمختلف تخصصاتها، ويشمل التدريب العملي على مراحل تصميم المهام الفضائية، من المتطلبات وصولًا إلى المواصفات الرئيسية للقمر الصناعي. يتعرف المتدربون على أنظمة القمر الصناعي ومحددات التصميم ومهام كل نظام فرعي، بالإضافة إلى طريقة الاختبارات المختلفة لتأكيد تنفيذ كل نظام لمهامه. كما يشمل البرنامج تدريبًا على تشغيل القمر الصناعي وإرسال الأوامر من المحطات الأرضية واستقبال البيانات المختلفة وتحليلها. مدة البرنامج خمسة أيام.

البرنامج الثالث وهو البيئة الفضائية والطقس الفضائي، حيث يتناول هذا البرنامج تأثيرات البيئة الفضائية على أنظمة الأقمار الصناعية، ويشمل مقدمة عن الحطام الفضائي وتأثيراته السلبية على المهام الفضائية. كما يتضمن مقدمة عن الغلاف المغناطيسي والأيونوسفير وطرق التنبؤ بأنشطة الطقس الفضائي باستخدام أنظمة المحاكاة المختلفة، إضافة إلى تحليل بيانات الطقس الفضائي. يتضمن البرنامج جزءًا عمليًا لمحاكاة مخاطر البيئة الفضائية وتأثيراتها على أنظمة الأقمار الصناعية الفرعية. تستغرق مدة التدريب أسبوعين، ويستهدف طلاب كليات العلوم وكليات الهندسة تخصص فضاء.

وأخيرًا البرنامج الرابع والمصمم لطلاب المدارس وهو ورشة عمل الأقمار الصناعية الصغيرة كان سات CanSat

مصمم لطلاب المدارس، ويشمل تدريبًا عمليًا على تركيب وبرمجة وتشغيل الأقمار الصناعية الصغيرة "كان سات"، وصولًا إلى إطلاقها واستقبال الصور والبيانات لاسلكيًا. يوفر هذا البرنامج تجربة عملية وعلمية مميزة لطلاب المدارس من سن 12 وحتى 17 عامًا. ومدة التدريب فيه خمسة أيام.

برنامج التدريب الصيفي لوكالة الفضاء المصرية يمثل خطوة رائدة نحو إعداد جيل من الشباب المصري المتمكن في مجال تكنولوجيا الفضاء، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر في هذا المجال العلمي المتقدم.



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