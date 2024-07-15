الوزراء: الحكومة ملتزمة بوقف تخفيف الأحمال تمامًا في هذا الموعد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، معلقًا علي جولات المحافظين الميدانية، أن أحد أهم توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي للمحافظين الجدد هي التواجد في الشارع بصورة مستمرة والتفاعل مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم، مؤكدًا أن هذا سيكون أسلوب العمل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج "آخر النهار" الذي يقدمع الإعلامي تامر أمين ويذاع علي فضائية "النهار"، أن الحكومة تعمل أيضًا على ضرورة تكوين جيل ثاني وثالث من القيادات التي تعمل بكفاءة لمساعدة المحافظين على تنفيذ مهامهم.

وأشار متحدث الوزراء إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي، عقد اجتماعًا مع وزراء المالية والكهرباء والبترول وتم متابعة جهود تكوين المخزون الاستراتيجي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وخلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري سيتم وقف تخفيف الأحمال حتى نهاية فصل الصيف، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بوقف سياسة تخفيف الأحمال تمامًا قبل نهاية العام الجاري.

وعن ضبط أسعار السلع في الأسواق، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل علي ضبط أسعار السلع بالتعاون مع الجهات الرقابية وزيادة المعروض من السلع للتحكم في أسعارها.