رئيس "الأعلى لمراجعة البحوث الإكلينيكية": نعمل لتطبيق أعلى المعايير الأخلاقية في التجارب السريرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الإكلينيكية التابع لمجلس الوزراء، إن المجلس بصدد تنظيم أولى فعالياته الأربعاء المقبل، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني، في إطار وضع أطر العمل والاستراتيجيات المقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة بما يساهم في النهوض بمنظومة البحوث الطبية الإكلينيكية بمصر وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأوضح "وديع" في تصريحات للصحفيين، الإثنين، أن المجلس يضم عددًا من القامات العلمية من أساتذة الجامعات والهيئات البحثية وممثلين عن وزارات الصحة والداخلية والدفاع وهيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة ووزراء سابقين ممن لديهم خبرات كبيرة في مجال الأبحاث الطبية الإكلينيكية.

وأشار إلى أن رؤية المجلس تتمثل في دعم البحوث الطبية الإكلينيكية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وبما يضمن حماية حقوق المبحوثين ودعم الباحثين، مؤكداً ضمان حماية وسرية معلومات وبيانات المبحوثين في البحوث الطبية الاكلينيكية.

وقال "وديع"، إن المجلس يعمل على تعزيز تطبيق أعلى المعايير الأخلاقية في البحوث السريرية بمصر، وحماية حقوق وكرامة المشاركين في تلك البحوث، مع تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة من خلال الرقابة والمراجعة والتوجيه والدعم للباحثين والمبحوثين، لافتاً الى وضع المعايير والضوابط لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بالتعاون والتواصل الفعال مع الجهات المعنية.