هل التربح من المراهنات حلال؟.. فتوى الأزهر تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على حرمة المراهنات والقمار في الإسلام، مشددًا على أنها تعد من كبائر الذنوب.

وأوضح شلبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن المشاركة في المراهنات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع، بما في ذلك الاستدانة والاقتراض، وزيادة معدلات الجريمة والطلاق والسرقة.

وأكمل أن المراهنات على العموم منهي عنها لما فيها من المضار النفسية حيث يؤدى إلى تعويد النفس على الكسل والقعود عن طلب الرزق، ولما فيه كذلك من الأضرارِ المالية؛ إذ تؤدى إلى تخريب البيوت والإفلاس، كما تؤدى إلى أكلِ أموال الناس بالباطل المنهى عنه بنص القرآن.