تامر أمين: الحكومة الجديدة تتبنى أسلوبًا مباشرًا في التواصل عبر جولات تفقدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أشاد الإعلامي تامر أمين بالنشاط الملحوظ للوزراء الجدد وتواصلهم المباشر مع المواطنين من خلال الجولات التفقدية في الشوارع.

خلال برنامجه "آخر النهار" الذي يُبث على قناة "النهار"، ذكر أمين أن هذه الجولات تهدف إلى الوقوف على أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه القطاعات المختلفة.

أوضح أمين أن وزير العمل قام بزيارة مكاتب العمل في الجيزة، فيما قام وزير الثقافة بجولات في الإسكندرية لمتابعة الأنشطة الثقافية.

وذكر أيضًا أن وزير التنمية المحلية اتخذت إجراءات حازمة بإحالة عدد من الموظفين بالمجالس المحلية إلى النيابات للتحقيق.

أكد أمين على أن هذه الجولات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على أهمية الانخراط مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم.

وأعرب عن تقديره وسعادته لهذه الخطوات، معربًا عن أمله في استمرار هذه الجولات التفقدية لتشمل مختلف المحافظات.