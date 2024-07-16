شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن اسم مرشحه لمنصب نائب الرئيس الأمريكي.. حديث عهد بالسياسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب، الإثنين، اختيار سيناتور ولاية أوهايو جي دي فانس مرشحاً لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية، مراهناً بذلك، على شاب حديث العهد بالسياسة وقدرته على جلب طاقة جديدة إلى تذكرة الترشح الجمهورية للبيت الأبيض.

وقال ترمب على منصة "تروث سوشيال" إنه "بعد مناقشات مطولة وبالنظر للمواهب الهائلة للآخرين، قررت اختيار الشخص الأفضل لتولي منصب نائب رئيس الولايات المتحدة السيناتور جي دي فانس، من ولاية أوهايو، والذي خدم بشرف في مشاة البحرية الأميركية، وتخرج من جامعة أوهايو، وهو خريج كلية القانون بجامعة يال، حيث عمل كمحرر لنشرة يال القانونية".