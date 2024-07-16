شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزي: اهتمام حكومي على أعلى مستوى بجلسات اللجنة البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ قلب ورأس العمل السياسي في مجلس النواب متوفران أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة.

وأضاف "فوزي"، في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز": "اللجنة شهدت حضور ومثول الوزراء أمامها على مدار 6 أيام، والوزارات التي حضرت في الأيام كانت الوزارات المرتبط عملها ببعض، أي يمكننا ملاحظة الإدارة المحلية مع الإسكان، والنقل مع الطيران والسياحة والآثار".

وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "هناك ارتباط عضوي بين الوزارات وبعضها، وظهر من هذه الاجتماعات للحكومة وجود رغبة وتنسيق واتجاه قوي بأن تعمل الحكومة في اتجاه واحد بقرارات واحدة بمساندة من جميع الجهات المعنية، والتنسيق أمر مطلوب".

وقال إنّ اجتماعات اللجنة البرلمانية المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة ظهرت الديموقراطية في إدارتها، فكل الآراء يتم طرحها، وكل الآراء لها وقت كافٍ.

وأضاف "فوزي"، : "في هذه الجلسات، كان للوزراء ملاحظاتهم مع مساعديهم ونوابهم، وحضر 28 وزيرا، بالإضافة إلى وزير المجالس النيابية، وهو ما يؤكد وجود اهتمام حكومي على أعلى مستوى بحضور مناقشات البرنامج".

وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "المناقشات اتسمت بالمصارحة والمكاشفة والتخصص، وكل رئيس لجنة نوعية حصل على المساحة الكافية للحديث بواقع خبرته المتراكمة عن الماضي والمستقبل وما يربطهما، ويكون رد الوزير بالإحصائيات والأرقام والبيانات وتصحيح الوقائع وإظهار المسائل على وجهها الصحيح ونحترم كل الآراء".

وتقدم المستشار محمود فوزي، بالشكر لرئيس مجلس النواب على دعمه ورعايته لأعمال اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة.

وتابع: "رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي قامة برلمانية قضائية وسياسية كبيرة، كما أن المستشار أحمد سعد رئيس اللجنة ووكيل أول المجلس يتسم بإدارة متزنة وهادئة وديموقراطية.. لدينا تراكم في العمل البرلماني، حكومة الدكتور شريف إسماعيل رحمه الله حصلت على الثقة من البرلمان في الفصل التشريعي، وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الأولى حصلت على ثقة البرلمان في عام 2018".

واختتم وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "النواب الذين حضروا جلسات اللجنة ينتمون إلى تخصصات واتجاهات مختلفة، فرئيس لجنة الاتصالات له المساحة كاملة للحديث والمناقشة، كما أن رئيس اللجنة الاقتصادية ناقش وزير التموين، والكلام والنقاش مبنيان على أسس علمية وواقعية".