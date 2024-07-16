شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: قرار غامبيا بتأييد حظر ختان الإناث يعد فوزًا حاسمًا لحقوق الفتيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيان مشترك للمديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ناتاليا كانيم، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما باحوس، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه بعد تصويت الجمعية الوطنية في غامبيا اليوم، نشيد بقرار البلاد تأييد الحظر المفروض على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث" الختان"، وإعادة تأكيد التزاماتها بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وحماية صحة ورفاهية الفتيات والنساء.

وأضاف البيان ، إنه يتضمن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية قطع أو إزالة بعض أو كل الأعضاء التناسلية الأنثوية الخارجية، يتم إجراؤه في الغالب على الرضع والفتيات الصغيرات، ويمكن أن يسبب أضرارًا جسدية ونفسية شديدة فورية وطويلة الأجل، بما في ذلك العدوى، ومضاعفات الإنجاب اللاحقة، واضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة.

"إن قانون (تعديل) المرأة لعام 2015 - وهو معلم محورى فى تعزيز المساواة بين الجنسين - هو تتويج لسنوات من الدعوة والمشاركة المجتمعية والتعليم بهدف القضاء على هذه الممارسة الضارة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (5.3).

ولذلك، فمن الأهمية بمكان أن تظل تدابير الحماية القانونية هذه قائمة.

وأوضح البيان ، إن قرار الإبقاء على حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يتماشى مع التزامات غامبيا الدولية والإقليمية بمنع الممارسات الضارة ضد الفتيات والنساء، بما يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الفتيات والنساء". المرأة (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، والميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل، وبروتوكول مابوتو الذى يحمى حقوق المرأة الأفريقية.

"بالإضافة إلى الاعتراف بهذا القرار الحاسم الذي اتخذه البرلمان الوطني، فإننا نشيد بالجهود الدؤوبة التي يبذلها الناجون والناشطون ومنظمات المجتمع المدني والجماعات الدينية التي تعمل على إنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، إن دعم الحظر يدعم هذه المبادرات الشعبية، التي تلعب دورًا محوريًا في إنهاء جميع أشكال العنف، بما في ذلك الممارسات الضارة، ضد الفتيات والنساء وتوفير مستقبل أكثر أمانًا وصحة للفتيات والنساء في غامبيا وأماكن أخرى.

وقال، إن هشاشة التقدم المحرز في إنهاء ختان الإناث لا يمكن المبالغة فيها. إن الاعتداءات على حقوق النساء والفتيات في بلدان حول العالم تعني أن المكاسب التي تحققت بشق الأنفس معرضة لخطر الضياع، وفي بعض البلدان، تعثر التقدم أو تراجع بسبب الانتكاسات ضد حقوق الفتيات والنساء، وعدم الاستقرار، والصراع، مما أدى إلى تعطيل الخدمات وبرامج الوقاية.



وهذا هو السبب في أن الحظر التشريعي على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، رغم أنه يشكل أساسًا حاسمًا للتدخلات، لا يمكنه وحده إنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، واليوم، تعرض أكثر من 73% من الفتيات والنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة في البلاد بالفعل لهذه الممارسة الضارة، وتعرضت العديد منهن لها قبل بلوغهن سن الخامسة.

"لقد أكدت الأشهر الأخيرة على الحاجة إلى مواصلة الدعوة لتعزيز المساواة بين الجنسين، وإنهاء العنف ضد الفتيات والنساء، وتأمين المكاسب التي تم تحقيقها لتسريع التقدم نحو إنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، كما يؤكد على أهمية التعامل مع المجتمعات والمنظمات الشعبية، والعمل مع الزعماء التقليديين والسياسيين والدينيين، وتدريب العاملين في مجال الصحة، ورفع مستوى الوعي بشكل فعال حول الأضرار الناجمة عن هذه الممارسة.

وأكد ، إن دعم الناجيات من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا يزال أمراً ملحاً أكثر من أي وقت مضى. ويعاني الكثيرون من الأذى الجسدي والنفسي طويل الأمد الذي يمكن أن ينجم عن هذا الإجراء، ويحتاجون إلى رعاية طبية ونفسية شاملة للشفاء من الندبات التي تسببها هذه الممارسة الضارة.

وقال ، نحن لا نزال ثابتين في التزامنا بدعم الحكومة والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية في غامبيا في مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. معًا، يجب ألا يهدأ لنا بال حتى نضمن أن جميع الفتيات والنساء يمكن أن يعيشن خاليًا من العنف والممارسات الضارة وأن يتم الحفاظ على حقوقهن وسلامتهن الجسدية وكرامتهن.

