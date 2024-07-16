شكرا لقرائتكم خبر عن كوكب المريخ يقترن بأورانوس فجر اليوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يرصد بسماء مصر والوطن العربي صبيحة اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2024 وقبل شروق الشمس ببضع ساعات اقتران كوكبي المريخ و اورانوس حيث سيفصل بينهما 0.5 دوجة فقط ما يعني إمكانية رؤيتهما سوياً في مجال رؤية التلسكوب و المنظار .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن أورانوس الكوكب السابع من حيث البعد عن الشمس، يكون في العادة خافت للعين المجردة ، مقارنة بالمريخ الساطع الذي له توهج ضارب إلى الحمرة وسوف يرصدان فوق الأفق الشرقي.

عند توجيه المنظار نحو المريخ سيكون أورانوس ظاهريا بجواره من منظورنا على الأرض، وهي فرصة الآن لمن يرى أورانوس من قبل، فعند استخدام منظار بمقاس 10x35 سيكون مناسباً ؛ ولكن مقاس 10x50 يجعل أورانوس أكثر إشراقاً.

أورانوس سيكون أعلى يسار المريخ بالنسبة للراصد وسيمثل ألمع نقطة ضوء قريبة من المريخ.

جدير بالذكر ان أورانوس الكوكب الفيروزي سيصل إلى حالة التقابل في منتصف نوفمبر القادم وسيكون في أقرب مسافة له من الأرض وسيضيء وجهه بالكامل بنور الشمس وسيكون أكثر إشراقاً من أي وقت آخر من العام ومرئياً طوال الليل.



