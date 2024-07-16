شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن برنامج وزارة البيئة للحد من التلوث الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

ملف الحد من التلوث الصناعى ، احد اهم الملفات على قائمة أولويات واهتمامات وزارة البيئة.سواء خلال الفترة الماضية. أو البرنامج المقبل للحكومة الجديدة، وخلال هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن دور وزارة البيئة للحد من التلوث الصناعى ودعم الصناعة المصرية.

1- برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لجهاز شئون البيئة قدم آليات تمويلية ميسرة للمشروعات البيئية بالمنشآت الصناعية. من اجل تحقيق التوافق البيئية .

2- تنفيذ العديد من المشروعات بالمرحلة التالتة للبرنامج بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 550 مليون يورو.

3-جاري الإعداد للبدء في المرحلة الرابعة للبرنامج يناير 2025، بتكلفة اجمالية 271 مليون يورو.

4- تطوير نظام الموافقات البيئية بدورة مستندية تستغرق 7 أيام بدلاً من 30 يوماً.

5-خفض مستويات تلوث الهواء بالجسيمات الصلبة بلغت 31%، وصولاً إلى تحقيق خفض بنسبة 50% بحلول عام 2030.

6-وصل عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط إلى 121 محطة على مستوى الجمهورية.

7-وصل عدد المنشأت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى 95 منشأة فى 491 نقطة رصد.

8- الانتهاء من تركيب والإنتاج الفعلي 273 نموذج مطور لانتاج الفحم النباتي، بديلاً عن مكامير انتاج الفحم النباتي التقليدية.

9- إنشاء 19 مصنع لإنتاج الفحم النباتي المضغوط ،