مريم حنفي.. عاملة الدليفري التي فاجأت الجميع بصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد فتحي:

تحدثت مريم حنفي، العاملة في مجال توصيل الطلبات، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "النهار"،، عن تجربتها في هذا المجال.

أوضحت مريم أنها تعمل في هذا المجال منذ سنة ونصف، وتفاجأت بالاهتمام الذي لاقته صورتها المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أكدت أن الأشخاص الذين ظهروا معها في الصورة هم أولادها، وكانت توصلهم إلى والدتها في منطقة المنيل قبل التوجه للعمل.

مريم حاصلة على شهادة في نظم المعلومات الإدارية، وحاولت العمل في مجال دراستها دون توفيق. تحدثت أيضًا عن دعم زوجها المستمر لها منذ بداية عملها في مجال الدليفري، مشيرة إلى أنه يعمل معها في نفس المجال ويقوم بإصلاح السكوتر الخاص بها عند حدوث أي عطل.

أكدت مريم أنها لا تزال تسدد أقساط السكوتر الذي اشترته للعمل، ورغم التحديات والصعوبات التي تواجهها، تحاول بكل طاقتها الاستمرار في عملها لتربية أولادها الذين اعتادوا على طبيعة عملها.

تصريحات مريم حنفي تعكس روح المثابرة والتحدي في مواجهة الظروف الصعبة، والقدرة على التوازن بين العمل وتربية الأطفال، بدعم من زوجها.