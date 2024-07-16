خبيرة تغذية علاجية: تناول الشاي في الأكواب الورقية يسبب السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

حذرت الدكتورة بسمة يسر، طبيبة بشرية متخصصة فى التغذية العلاجية، من تناول المشروبات فى الأكواب الكرتون أو البلاستيكية، مؤكدة أنها تسبب أضرار صحية خطير على صحة الإنسان، نتيجة التفاعل الحراري بين المشروبات الساخنة والكرتون الذى يحتوى على مواد مثل البلاستيكات أو الورنيشات اللي ممكن تتفاعل مع الحرارة وتنتقل للمشروب.

وأوضحت خلال حوار مع الإعلامية إيمان رياض، ببرنامج "من القلب للقلب"، على فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الاثنين: "عملوا دراسة على الأكواب الورقية، وتم وضع مياه ساخنة فى الكوب لمدة ربع ساعة، ووجدوا أن هناك تسرب حدث للمشروب من مواد بلاستيكية، وبوضع العينات تحت الميكرسكوب وجدوا أن جسم الإنسان يتسرب له في المتوسط 25 ألف قطعة بلاستيكية دقيقة لكل كوب".

وشددت على ضرورة التخفيف من استخدام الأكواب الورقية فى تناول المشروبات الساخنة، لافتة إلى أنه على المدى البعيد تتراكم جزيئات البلاستيك فى الجسم وتتفاعل مع الجسم وتسبب أَضرار صحية خطيرة منها السرطان.

وتابعت: "بعد الكورونا اتخذنا إجراءات وقائية صارمة منها استخدام الأكواب الورقية بكثرة، وأصبحت حتى الآن روتين يومي عند الكثير من الناس، وهذا قد يصيبهم بأمراض وأعراض صحية خطيرة".