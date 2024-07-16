"الصحة" تحرر 352 محضرا لمخالفة الاشتراطات بأماكن تداول الغذاء بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، المرور على 772 منشأة غذائية، شملت أماكن تصنيع (المثلجات والعصائر)، و111 بائعا متجولا، ضمن حملات مكثفة على المنشآت الغذائية التى يستهلكها المواطنين، خلال فصل الصيف، وذلك لمنع تداول الأغذية والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم سحب عينات من 3 أطنان و831 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، 2776 لتر عصائر ومشروبات، وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك، جاء ذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة المركزية لمراقبة الأغذية في مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 26 يونيو الماضي حتى 4 يوليو الجاري.

وأوضح «عبدالغفار» أنه تم سحب 883 عينة من المواد الغذائية والمشروبات المتنوعة، لفحصها بمعامل وزارة الصحة، بالإضافة إلى تحرير محاضر حيال مخالفات الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء والمشروبات.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية المتنوعة، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء والمشروبات التي تُقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.

ومن جانبه، أشار الدكتور راضي حماد القائم بتسيير أعمال رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى التوصية بإغلاق 174 منشأة تُدار بدون ترخيص ، وتحرير 352 محضر لمخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء، وعدد 479 محضر لعدم وجود شهادات صحية مع العاملين ببعض أماكن تداول الغذاء، بالإضافة لـ 72 محضر للباعة المتجولين.

وتناشد وزارة الصحة، العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كافة المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأهابت وزارة الصحة والسكان بالمواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج، حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.