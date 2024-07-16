وظائف شاغرة بنظام الندب بشركة الكهرباء - الشروط والضوابط المطلوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية من الدرجة العالية ودرجة مدير عام وفقا للإعلان رقم 6 لسنة 2024.

وفيما يلى يستعرض "مصراوى" نوعية وظائف شركة الكهرباء 2024:



أولا: المهندس المقيم لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط الوليدية 3 بالدرجة العالية ذات الربط السنوي 1680

شروط شغل الوظيفة

- بكالوريوس هندسة وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 16 سنة.

- قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة قيادية الأدنى أو درجة نظيرة للدرجة المتقدم إليها اجتياز البرامج التدريبية المقررة.

- قدرة فائقة على القيادة والتوجيه.

ثانيا: مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بدرجة مدير عام ذات الربط السنوى 1500..

شروط شغل الوظيفة

بكالوريوس تجارة أو ما يعادله تخصص مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 15 سنة.

- قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في الدرجة الأدنى مباشرة اجتياز البرامج التدريبية المقررة .

- قدرة فائقة على القيادة والتوجيه

ثالثا: مدير الإدارة العامة لصيانة التربينات بدرجة مدير عام ذات الربط السنوي 1500..

شروط شغل الوظيفة

- بكالوريوس هندسة وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 15 سنة للتعيين

- قضاء مدة بينية في الدرجة الأدنى لا تقل عن سنتين على الأقل.

- اجتياز التدريب الذي تتيحه الشركة قدرة فائقة على القيادة والتوجيه

رابعا: مدير الإدارة العامة لصيانة الغلايات بدرجة مدير عام ذات الربط السنوي 1500

شروط شغل الوظيفة

- بكالوريوس هندسة وخبرة في مجال العمل مدة لاتقل عن 15 عاما للتعيين

- قضاء مدة بينية في الدرجة الأدنى لا تقل عن سنتان على الأقل.

- قدرة فائقة على القيادة والتوجيه.

- اجتياز التدريب الذي تتيحه الشركة في مجال العمل..

الشروط العامة المطلوب توافرها للمتقدمين لوظائف الكهرباء 2024..



- استيفاء الشروط الخاصة للوظيفة المعلن عنها.

- يشترط في المتقدم أن يكون ضمن العاملين بقطاع الكهرباء ومستوفياً لشروط التعيين الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركة

- تقدم الطلبات على النماذج المعدة لذلك بكود الجودة والأيزو.

- ويمكن الحصول عليها من قطاع الموارد البشرية بديوان الشركة .

- يشترط على المتقدمين من خارج الشركة بقطاع الكهرباء ضرورة الحصول على موافقة السلطة المختصة بجهة عملهم وبيان حالة وظيفية معتمد ومختوم. تستوفي نماذج الإنجازات ومشروع التطوير بكل دقة - ويراعى كتابته ونسخها على الحاسب الآلى لسهولة مناقشته أثناء الاختبار .

- ترفق 6 صور شخصية 4×6 حديثة + صورة من بطاقة الرقم القومي.

- بيان حالة وظيفية معتمد من الشركة.