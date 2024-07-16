شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى هلسنكى يؤكد على العلاقات المتميزة مع فنلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير مصر فى هلسنكى السفير هيثم صلاح، على العلاقات الثنائية المتميزة التى تجمع مصر وفنلندا والتي شهدت على مدار السنوات الأخيرة تنسيقاً وتعاوناً فى عدة مجالات على الصعيدين الثنائى والدولى، وهو التعاون الذى عكسه عدد من الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة والتى كان آخرها المشاركة الفنلندية رفيعة المستوى في مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير خلال حفل الاستقبال الذي أقيم بدار السكن المصري بمناسبة إحياء الذكرى الـ72 لثورة يوليو المجيدة .

وسلط السفير، الضوء على الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في العديد من المجالات لاسيما الاقتصادية والاستثمارية، مستعرضاً المؤشرات الاقتصادية الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المجالات لاسيما المناطق الصناعية المرتبطة بالموانىء المصرية الرئيسية.

وأشار إلى أبرز الجهود التنموية في العديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع البنية التحتية بما في ذلك المشروعات القومية للنقل والطرق والمدن الجديدة وبالأخص بداية عمل كافة المؤسسات الحكومية ومن ضمنها وزارة الخارجية من العاصمة الإدارية الجديدة.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، أن ممثلة الخارجية الفنلندية أبرزت من جانبها متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وتقدير فنلندا لدور مصر المحوري في دعم الأمن والسلم الدوليين، والاستقرار في المنطقة.

حضر الاحتفال نخبة من مسئولي وزارة الخارجية الفنلندية، وفي مقدمتهم مديرة إدارة إفريقيا والشرق الأوسط، وعميد السلك الدبلوماسي في فنلندا، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدين في هلسنكي، بالإضافة إلى عدد من أبناء الجالية المصرية، وأعضاء البعثة المصرية في هلسنكي.