شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعترف بإصابة 9400 جندى بينهم 36% باضطرابات نفسية والان مع تفاصيل الخبر

قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إنه "منذ 7 أكتوبر استقبل قسم التأهيل 9400 جريح، 36% منهم يعانون من اضطرابات نفسية".

وأعلنت سلطات الاحتلال، فى بيان اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة متخصصة للجنود المصابين باضطراب ما بعد الصدمة والإعاقات النفسية الخطيرة".

وأشارت إلى أن قسم التأهيل قد يستقبل 14 ألف مصاب حتى نهاية العام، نحو 5600 منهم يعانون اضطرابات نفسية".

ومن المعروف أن للحرب الإسرائيلية التي تشنها قوات الاحتلال في غزة منذ 9 شهور، لها تداعيات هائلة على اقتصاد تل أبيب، وخسائر مالية فاضحة تصل إلى حد الانهيار الاقتصاد، بالرغم من الدعم المالى والعسكرى المقدم لحكومة نتنياهو من الولايات المتحدة الأمريكية، الخسائر لا تقف على هذا الحد فهناك آلاف من الجنود الإسرائيليين قتلوا وأصيبوا فى المعارك، ليس هذا فحسب بل هناك انهيار نفسي واكتئاب كبير يصيب الجنود المشاركين في الحرب، وهذا يؤكد المقولة أن قوات الاحتلال الإسرائيلية هى "جيش بلا عقيدة".