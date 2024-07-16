محافظ القاهرة: نركز على حل مشكلات الصناعة والتصدي لمخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن التركيز خلال الفترة المقبلة منصب على ملف الصناعة وحل المشكلات التي تواجه هذا القطاع وبحث تيسيرات الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين.

وقال صابر، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، إن التركيز خلال الفترة المقبلة أيضا منصب على ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاع المخالفات.



وتابع أن خطة المرحلة المقبلة تشمل التعامل بشدة وحزم مع المخالفات والتي لن يتم السماح بها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق الاشتراطات البنائية في المحافظة.

كما تشمل الخطة متابعة تطبيق قرار غلق المحلات الساعة 10 مساء، من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء.