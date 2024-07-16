محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء: اشتغلت في المحافظة كتير وعارف مشاكلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إنه يعلم جيدا مشكلات المحافظة بسبب تواجده الطويل داخل مختلف المستويات الوظيفية في المحافظة.



وقال صابر، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، الثلاثاء: طالب كل شهر أعرف الإنجازات إيه، وأنا توليت مناصب كتير في المحافظة وعارف مشكلاتها وعارف دور كل مسؤول في الأحياء.



وأضاف محافظ القاهرة: طالب كل شهر رئيس الحي يقولي عمل إيه؟ هدف الإدارة تحقيق نتيجة وإنجاز على أرض الواقع.



وتابع: عايز تواصل مستمر مع الجمعيات الأهلية والشباب والمستثمرين ورجال الأعمال لإشراك المواطن في عمليات التطوير والتنمية.



وواصل محافظ القاهرة: مهم نستطلع رأي الناس في الشارع، لو عملنا حاجة ضد رغبة الناس مش هنوصل لنتيجة مطلوبة ومرضية، ولازم يكون في تعاون مع أعضاء مجلس النواب وعقد لقاءات مستمرة معهم.



ووجه محافظ القاهرة رؤساء، بعقد مجلس تنفيذي للحي كل شهر لعرض كل المشكلات وبحث حلولها.

