تحقيق الأمن الغذائي وتنسيق التعاون زراعيًّا.. تفاصيل استقبال وزير الزراعة المديرَ التنفيذي لجهاز مستقبل مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، د.بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في إطار التنسيق الدائم بين الوزارة والجهاز؛ لتحقيق رؤية أهداف الدولة الاستراتيجية والتنمية الزراعية المستدامة في مجال الزراعة والأمن الغذائي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن.

وأكد فاروق استمرار التعاون مع الجهاز ووضع كل إمكانات الوزارة في خدمته وتقديم كل أوجه الدعم الفني والتسهيلات اللازمة لتنمية الأنشطة الزراعية الخاصة بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وقدم الغنام التهنئة لوزير الزراعة على ثقة القيادة السياسية بتولي حقيبة الزراعة، متمنيًا له التوفيق ومشيدًا بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة الزراعة خلال هذه الفترة؛ حيث تشهد مصر تشييد عدة مشروعات زراعية عملاقة في محور التوسع الأفقي والرأسي؛ بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.