آليات "التموين" لضبط أسعار السلع بالأسواق -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث قدم ممتاز التهنئة للوزير على ثقة القيادة السياسية لتوليه حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالحكومة الجديدة.

وتم بحث أوجه التعاون المشتركة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبحث الطرفان إمكانية تعظيم الاستفادة من دور الجهاز بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية؛ بما يُسهم في ضبط الأسواق والأسعار بالسوق المصرية.

ويأتي اللقاء ضمن خطة الوزير في التعاون الفعَّال بين الوزارات والجهات المعنية في ما يخص ملف توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة.