شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط رعوى مكثف للكنيسة فى عيد القديس الأنبا كاراس السائح.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء أمس بعيد القديس الأنبا كاراس السائح وخصصت لذلك عدد من الأنشطة الرعوية فى مختلف الإيبارشية، فقد صلى الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر قداس عيد القديس الأنبا كاراس السائح، فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا كاراس، بمدينة الأمل، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته أربعة من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل).

وشارك في الصلوات كاهنا الكنيسة، وبعض من كهنة القطاع، وخورس الشمامسة، وشعبها، وأسر الشمامسة الجدد.

ودشن الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، صباح أمس، كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا كاراس السائح بالريف الأوروبى بمدينة سفنكس الجديدة، ودُشِّن المذبح الأوسط على اسم السيدة العذراء والأنبا كاراس السائح، والمذبح الأيمن على اسم رئيس الملائكة ميخائيل، ثم دشن نيافته اواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

وفى السياق ذاتهK صلى نيافته صلاة القداس وعقب صلاة الصلح رسم 4 من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس.



تدشين كنيسة العذراء والأنبا كاراس



جانب من التدشين



جانب من تدشين الكنيسة