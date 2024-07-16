شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يهنئ رئيسة وزراء إستونيا لترشحها ممثلا للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هنأ وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفى، رئيسة وزراء إستونيا كاجا كالاس على ترشحها لمنصب الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى.
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة السفير أحمد أبو زيد - عبر حسابه على منصة "إكس" - إن وزير الخارجية ناقش مع المسئولة الأوروبية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وجهود مصر لتسوية الأزمات الإقليمية.
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