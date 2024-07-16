شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى توفير السلع الغذائية، ومنتجات الخضراوات وألفاكهة واللحوم والدواجن، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة.

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضرأوات وألفاكهة بـ المجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم:

- الطماطم17جنيها

‏- البصل 11جنيها.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 16جنيها .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 18 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.

- الكوسة بـ17 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ14 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 35جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 18 جنيا.

بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 23.5 جنيه