شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. محافظ القاهرة يصدر قرارا بمنع قطع أى أشجار وإنشاء مشتل بكل حى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة من الغد وتستمر 10 أيام.. فيما أصدر محافظ القاهرة قرارا بمنع قطع أى أشجار وإنشاء مشتل في كل حى.

ونفت الحكومة عودة عمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع "أون لاين" من المنزل.

وإلى أهم الأخبار

مركز معلومات المناخ: موجة شديدة الحرارة بداية من غدا ولمدة 10 أيام

تتعرض البلاد بداية من غدًا الأربعاء لـ موجة شديدة الحرارة ولمدة 10 أيام على كافة أنحاء الجمهورية تزامناً مع بداية الأسبوع الثاني من شهر أبيب وذلك نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي وسيطرته تماماً على الأجواء.

محافظ القاهرة يصدر قرارا بمنع قطع أى أشجار وإنشاء مشتل بكل حى

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه تم اتخاذ قرار بعدم قطع أى شجرة وفى حالة تعارضها مع أى مشروع، يتم العرض على لجنة مختصة وتوضيح ذلك وكذلك لن يتم تقليم جائر للأشجار، وتم التوجيه بإنشاء مشاتل بكل حى تابعة لهيئة النظافة لتوفير الأشجار للمواطنين بأسعار مخفضة لزيادة والتشجيع على التشجير.

10 مهام للأهلي و6 لبيراميدز في صراع حسم الدوري.. انفوجراف

تقترب مسابقة دوري NILe من الأمتار الأخيرة في ماراثون الصراع على القمة، حيث أشعل النادي الأهلي المنافسة مع بيراميدز، بعدما تغلب المارد الأحمر على الفريق السماوي فى لقاء الدور الأول المؤجل، والذي أقيم مساء السبت الماضي، وانتهى بفوز الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

جيش الاحتلال يعترف بإصابة 9400 جندى بينهم 36% باضطرابات نفسية

قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إنه "منذ 7 أكتوبر استقبل قسم التأهيل 9400 جريح، 36% منهم يعانون من اضطرابات نفسية".

الحكومة تنفى عودة عمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع "أون لاين" من المنزل

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من فيديو يتضمن قراراً لرئيس الوزراء بعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ "أون لاين" من المنزل اعتباراً من شهر أغسطس المقبل.

معهد القطن يعلن عن إكسترا جيزة 99 أحدث الأصناف المصرية وتسجيله عام 2025

أعلن الدكتور وليد يحيى- وكيل معهد بحوث القطن للإنتاج أن المعهد قام بعزل هجين مبشر جديد "جيزة 93 × جيزة 71" وهو من طبقة الأقطان فائقة الطول والنعومة وسيتم البدء فى تسجيل هذا الصنف فى موسم 2025 تجت اسم إكسترا جيزة 99 ليكون أحدث الأصناف المصرية وهو صنف يصل متوسط محصوله من 8 : 9 قنطار للفدان، يتميز بالتبكير كما أنه يجمع بين المحصول العالى وصفات جودة التيلة الممتازة.