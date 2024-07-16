أخبار مصر

ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة لـ38713 شهيدا و89166 مصابا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة لـ38713 شهيدا و89166 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 01:27 م

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 38,713 شهيدا، و89,166 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال ارتكبت 2 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 49 مواطنا، وإصابة 69 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements