شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة لـ38713 شهيدا و89166 مصابا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالثلاثاء، 16 يوليو 2024 01:27 م
أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 38,713 شهيدا، و89,166 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال ارتكبت 2 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 49 مواطنا، وإصابة 69 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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