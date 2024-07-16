شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية يشارك فى مؤتمر دولى بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذى لـ وكالة الفضاء المصرية، فى المؤتمر الدولى الذى عُقد فى إيطاليا، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولى أنطونيو تاجانى، ووزير الصناعة الإيطالية أدولفو أورسو، ووزير الثقافة جنارو سانجيليانو، وعدد من كبار المسؤولين من مختلف الدول الأفريقية.

فى كلمته، أعرب الدكتور شريف صدقى عن سعادته بحضور هذا الحدث الهام، مقدمًا شكره للحكومة الإيطالية ووكالة الفضاء الإيطالية على الدعوة الكريمة. وأكد على العلاقة التاريخية المتينة بين مصر وإيطاليا، مشيرًا إلى التعاون الديناميكى بين البلدين فى مجال استكشاف الفضاء.

وقال الدكتور صدقي: "تتمتع مصر بتاريخ عريق فى علم الفلك، مما يضفى خبرات لا تقدر بثمن ورؤية استراتيجية لجيراننا. وقد أظهرت مصر وإيطاليا قدرتهما على العمل معًا لدعم الدول الأخرى، حيث تمتد مساهمات مصر إلى مشاركة معرفتها ومواردها مع الدول الأفريقية."

وأضاف الدكتور صدقى أن مذكرة التفاهم التى وُقعت بين مصر وإيطاليا فى أبريل 2024 بشأن التعاون فى الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية تمثل خطوة هامة فى تعزيز الشراكة بين البلدين.

وأوضح أن هذه الشراكة تعتمد على تبادل الخبرات والاحترام المتبادل، وستشهد تعاونًا وثيقًا بين العلماء والمهندسين من الجانبين فى مبادرات بحثية رائدة.

وأشار إلى أن وكالة الفضاء المصرية أظهرت التزامها ببناء القدرات من خلال برامج التدريب الأفريقية منذ عام 2021، حيث شملت 53 متدربًا من 24 دولة أفريقية. وتركز هذه التدريبات على استخدام تطبيقات الفضاء لإدارة موارد المياه، والأمن الغذائى، والزراعة، واستخدام الأراضى، مشيرًا إلى أهمية مساهمة الخبراء الإيطاليين فى دعم هذه البرامج.



كما تحدث الدكتور صدقى عن مشروع "ClimCam" التعاونى الأفريقى الذى يشمل مصر وكينيا وأوغندا، والذى يهدف إلى تصميم وتصنيع ونشر كاميرا استشعار عن بعد على متن محطة الفضاء الدولية. وأكد على أهمية هذا المشروع فى مراقبة الأنماط المناخية وتقييم الكوارث الطبيعية وتتبع التغيرات البيئية.

فى ختام كلمته، أعلن الدكتور صدقى عن مبادرة القمر الصناعي للتنمية الأفريقية، لبناء قمر صناعى "تم بناؤه من قبل أفريقيا من أجل أفريقيا" بالتعاون بين كينيا ونيجيريا وغانا وأوغندا والسودان. وأوضح أن هذه المبادرة ستسهم فى تعزيز الأمن الغذائى والنمو الاقتصادى وتمكين الدول الأفريقية من اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على بيانات الأقمار الصناعية الموثوقة.

وأكد الدكتور صدقى أن هذا التعاون لا يعزز فقط تقدم مصر وإيطاليا فى مجال الفضاء، بل يلهم أيضًا الأجيال القادمة لمتابعة مسارات مهنية فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ويسهم فى المجتمع الفضائى العالمي.