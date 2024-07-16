شكرا لقرائتكم خبر عن موجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2024 إلى الأحد 21 يوليو 2024، حيث يستمر اليوم الإنخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.



وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى :

- إستمرار الإنخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يوم الثلاثاء 16 يوليو.

- يبدأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (3:2) درجه على أغلب الأنحاء إعتباراً من يوم الأربعاء 17 يوليو

- يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

- الرياح معتدلة تنشط أحياناً على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم الثلاثاء، استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى ومحافظة الوادى الجديد .

ومتوقع اليوم شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 30.