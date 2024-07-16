شكرا لقرائتكم خبر عن حرضنى الإخوان.. ضبط المتهم ببث مشاهد مسيئة بشاشة فى شارع فيصل بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات العبارات المسيئة التى تم تداولها على إحدى شاشات الإعلانات بـ منطقة فيصل بالجيزة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (فنى شاشات إلكترونية)، واعترف بارتكابه الواقعة بتحريض من اللجان الإلكترونية التى تديرها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.