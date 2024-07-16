شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تغذية: 3 فناجين من القهوة يوميا تحميك من أمراض القلب والالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصف خبير وعالم التغذية الشهير تيم سبيكتور، مشروب القهوة الساخن بأنه المشروب الصحى الذى يساعد فى خفض ضغط الدم ومنع الإصابة بامراض القلب، موضحا أنه يفضل تناول 3 فناجين من القهوة يوميا، وذلك وفقا لما ذكره موقع "دايلي اكسبريس".

وأكد عالم التغذية تيم سبيكتور الأستاذ في كلية كينجز كولدج لندن عن بعض الأخبار الرائعة لعشاق القهوة، حيث أشار إلى أن فنجان القهوة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على أمراض القلب والالتهابات مع زيادة ضغط الدم، وفي حديثه من على منصته على وسائل التواصل الاجتماعي، سلط الضوء على الفوائد المحتملة التي قد تعود على ميكروبيوم الجهاز الهضمي.



تدور الضجة الحالية حول الفوائد الصحية غير المتوقعة التي تأتي من العناية ببكتيريا الأمعاء، مع وجود إجماع متزايد يشير إلى صحة الأمعاء باعتبارها حجر الزاوية للصحة العامة.

قال البروفيسور سبيكتور: "يمكن التنبؤ بشرب القهوة من خلال الميكروبات الموجودة في جسمك، لذلك لدينا جميعًا ميكروب معين يأكل القهوة فقط، إنها تسمى Lawsinobacter ، إنها كائنات دقيقة للغاية، موضحا إن شرب القهوة مفيدة، فهى تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بمقدار الثلث، فهى أخبار جيدة لمحبي القهوة، ولكن مرة أخرى، ربما يرجع ذلك إلى الميكروبات التي تأكل قهوتك وتنتج مواد كيميائية صحية".



ويزعم الخبير أن القهوة مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية وحتى الألياف، وتشير الأبحاث إلى أنها قد تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة مذهلة تصل إلى 25%.

ويبحث البروفيسور سبيكتور أيضًا في العلاقة بين القهوة وصحة الأمعاء في ورقة علمية قادمة، مما يشير إلى أن هذا التفاعل قد يخفض ضغط الدم ومستويات السكر في الدم.



وقال، إن القهوة تحتوي على مئات، من المواد الكيميائية التي تنتجها في الجسم، وهناك مجموعة من البوليفينولات التي تعززها الميكروبات أثناء تخميرها، وهذه المواد لها تأثيرات مباشرة على أجسامنا، وبعضها يمكن أن يقلل من نسبة السكر في الدم ويقلل من التوتر ويخفض ضغط الدم، وقد أظهرت الدراسات الآن بوضوح أنك تحصل على نفس القدر من الفائدة على القلب مع القهوة منزوعة الكافيين.

وأكد، إن القهوة مشروب صحي، ويجب علينا جميعًا أن نشرب 3 أكواب منها على الأقل يوميًا، وفقًا لأحدث الأبحاث العلمية، ولا يهم إن كنت لا ترغب في تناول الكافيين، فقط تناول القهوة منزوعة الكافيين ربما تكون صحية بنفس القدر.

أظهرت الدراسات أن تناول القهوة باعتدال يرتبط بانخفاض احتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وسرطان الكبد وسرطان بطانة الرحم، ومرض باركنسون، والاكتئاب، ومن الممكن أيضاً أن يتمكن الأشخاص الذين يشربون القهوة من تقليل خطر الوفاة المبكرة.

