الثانوية العامة.. أقوى 100 سؤال في الفلسفة والمنطق(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

يؤدي طلاب الثالث الثانوي الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، ضمن المواد المضافة للمجموع وطبقا للجدول الزمني الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات الثانوية العامة.

"الخليج 365" ينشر أقوى مراجعة لمادة الفلسفة ضمن الخدمات التي يقدمها الموقع لطلاب الثانوية العامة والتي أعدها محمد عنتر كبير معلمي مادة الفلسفة والمنطق بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنين القاهرة.

وتحتوي المراجعة على حوالي 100 سؤال بالإجابات الخاصة بهم، إذ تساعد تلك المراجعة على الإلمام قدر الإمكان بمادة الفلسفة والمنطق والأجزاء الخاصة بالمنهج في المادة.

يذكر أنه من المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول غدا الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشعبة العلمية "العلوم" الامتحان في مادة الأحياء، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية "الرياضيات" الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا"، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في الفترة الأولى مادة مقاييس المفاهيم "لأحياء"، وفي الفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم "الرياضيات البحتة"، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في الفترة الأولى مادة الاقتصاد.

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