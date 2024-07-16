التطبيق خلال ساعات.. زيادة مؤقتة في أسعار تذاكر قطارات النوم بخط القاهرة أسوان والعكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة أبيلا، المسؤولة عن إدارة وتشغيل قطارات النوم على خطوط السكة الحديد، زيادة أسعار تذاكر القطارات بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية.

وقالت الشركة، إن ذلك يرجع إلى التزامن مع موسم الصيف وفترة الذروة والتي تكون خلال الفترة من 18/7/2024 وحتى 31/8/2024.

ومن المقرر عقب انتهاء هذه المدة الزمنية المحددة، العودة إلى تطبيق الأسعار القائمة حاليًا قبل الزيادة المؤقتة في التذاكر.

وكانت الشركة أقرت زيادة دائمة في أسعار تذاكر قطارات النوم للمصريين والأجانب والعرب اعتبارا من بداية شهر مايو الماضي.