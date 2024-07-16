شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 أشخاص بينهم شرطى وإصابة 28 آخرين فى حادث إطلاق النار بمسقط والان مع تفاصيل الخبر

أنهت شرطة عمان السلطانية والأجهزة العسكرية والأمنية إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار التي وقعت مساء أمس الاثنين بمنطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط.

وقالت الشرطة العمانية، في بيان اليوم الثلاثاء: "أسفرت الحادثة عن وفاة خمسة أشخاص واستشهاد أحد رجال الشرطة ووفاة الجناة الثلاثة إضافة إلى إصابة (28) شخصا من جنسيات مختلفة بينهم (4) أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف تم نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج، وتتواصل عمليات التحري والبحث والتحقيقات في ملابسات الحادثة".

وتقدمت شرطة عمان السلطانية بالتعازي والمواساة إلى أسر المتوفين راجيةً الشفاء العاجل للمصابين، والشكر والتقدير لكافة الجهود الوطنية وتعاون المواطنين والمقيمين مما أسهم في احتواء الموقف.

وأكدت شرطة عمان السلطانية ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات للمعلومات الصادرة من الجهات غير الموثوقة.

يذكر أنه وقع حادث إطلاق نار فى محيط أحد المساجد بمنطقة الوادى الكبير في محافظة مسقط.