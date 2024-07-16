شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصالح المواطنين المصريين فى الخارج أولوية قصوى والان مع تفاصيل الخبر

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أن مصالح المواطنين المصريين في الخارج أولوية قصوى لكافة العاملين في وزارة الخارجية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، مع العاملين في الكادر الإداري بالوزارة في إطار اللقاءات المجمعة التي يعقدها الوزير مع مختلف الكوادر لتحديد أولويات العمل، وإصدار التكليفات، والاستماع إلي مقترحات التطوير خلال الفترة القادمة.

وصرح المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج السفير أحمد أبو زيد بأن عبد العاطي استهل اللقاء بالإعراب عن حرصه علي اللقاء بأعضاء الكادر الإدارى فى الوزارة باعتبارهم العمود الفقري الذي تستند عليه منظومة العمل بوزارة الخارجية في الداخل والخارج، كما أكد أهمية التناغم الكامل ووحدة الهدف بين الكوادر الدبلوماسية والإدارية والفنية لضمان تأدية الوزارة لمهامها المنوطة بها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى تشديد وزير الخارجية، خلال اللقاء، إلى أهمية التدريب ورفع كفاءة العاملين بالكادر الإداري بالوزارة الخارجية، موضحا، في هذا الصدد، أن العمل في البعثات والسفارات المصرية وتقديم أفضل الخدمات للمصريين في الخارج يستلزم قيام العاملين بالوزارة بتطوير وتنويع مهاراتهم واكتساب مهارات جديدة خلال فترة عملهم، وخاصة فيما يتعلق بإتقان اللغات الأجنبية والمهارات اللازمة، كما شدد على أن معيار الكفاءة سيظل المعيار الأساسي في تقييم الأداء.

وأضاف أن عبد العاطى دعا إلى الاجتهاد في العمل والتفاني لخدمة مصالح الوطن، كما شدد على أهمية الانضباط والالتزام في العمل من قبل كافة العاملين بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء الوزارة وقدرتها على القيام بالمهام المنوطة بها.

ولفت وزير الخارجية إلى الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي في مصر، مؤكداً أن تلك الظروف تستلزم قيام وزارة الخارجية بالاستغلال الأمثل لمواردها والابتكار في توظيف تلك الموارد بما لا يضع أعباءً إضافية على الدولة.

وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية على أهمية إيلاء أولوية كبيرة للموضوعات القنصلية وتقديم أفضل الخدمات القنصلية للمصريين في الخارج، مشيرا إلى حرص وزارة الخارجية على التنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة لتحسين تلك الخدمات وتطويرها.

كما حرص وزير الخارجية، خلال اللقاء، على الاستماع لمختلف الرؤي المتعلقة بتطوير آليات وسبل عمل الكادر الإداري بالوزارة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالاستماع إلى مقترحات أبنائها وانفتاحها على المقترحات البناءة التي من شأنها تحسين سير العمل والارتقاء بالخدمات القنصلية التي تقدمها للمواطنين المصريين في الخارج.