شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة العطار بخان يونس بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة جديدة في منطقة خان يونس بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، حيث قتلت الغارات الجوية التي استهدفت منطقة مكتظة بالنازحين غربي خان يونس، إلى استشهاد 13 فلسطينيا بينهم 4 أطفال.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منطقة العطار غرب خان يونس.

والسبت الماضي، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين في منطقة النُّص بخان يونس (جنوب قطاع غزة)، حيث خلفت هذه المجزرة المروّعة أكثر 400 شهيد ومصاب، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني، في حصيلة أولية.