وزارة الصحة تختتم فعاليات تدريب الدفعة الثالثة من المنسقين الإعلاميين العاملين بالمديريات

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اختتمت وزارة الصحة والسكان فعاليات تدريب الدفعة الثالثة، من المنسقين الإعلاميين العاملين بمديريات الشئون الصحية والجهات التابعة والمؤسسات والهيئات والمجالس الشريكة، بالتعاون مع منظمة الـ«يونيسف»، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار خطة الوزارة لتدريب المنسقين الإعلاميين على 4 دفعات، وتم تنظيمه على مدار ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن اليوم الأول من التدريب تضمن محاضرة تعريفية بأهداف الوزارة، وتدريبين أولهما "الإعلام الصحي ودوره في تعزيز الوعي لدى المواطنين"، كما تضمن التدريب الثاني "دور التربية الإيجابية في تعزيز السلوك الصحي لدى الأطفال".

وأضاف «عبدالغفار» أن اليوم الثاني تضمن تدريبين، أولهما "الأهداف السيكولوجية لتصميم الرسائل الإعلامية واستخدام الاستمالات المنطقية والعاطفية"، وثانيهما "الإعلام الصحي الحكومي ودوره في بناء الثقة"، إضافةً إلى عرض تقديمي عن استخدامات أداة "الرابيد برو" في تعزيز التواصل مع المواطنين.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن اليوم الثالث من البرنامج التدريبي تضمن تدريبين أولهما "الرسائل الإعلامية المؤثرة ودورها في تعديل السلوك"، وتضمن الثاني "صياغة البيانات الرسمية في أوقات الأزمات".

وقال «عبدالغفار» إن الدفعة الثالثة من التدريب تضمنت المنسقين الإعلاميين بمديريتيّ الشئون الصحية بمحافظتي القاهرة والجيزة، إضافةً إلى المنسقين الإعلاميين بهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وأكاديمية الأميرة فاطمة، والإدارة العامة للإعلام والتعليم والاتصال الصحي.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إجراء التدريب وفقاً لأسس التدريب العلمية القائمة على التفاعل واستخدام الوسائط المتعددة، والعمل ضمن مجموعات لتبادل الخبرات، إضافةً إلى الجمع بين الجانبين النظري والعملي التطبيقي، مشيراً إلى أنه تم بتنظيم وإشراف المركز الإعلامي للوزارة.