شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن منصاتها بالسوشيال ميديا وتنشئ حسابا على تيك توك وانستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالفضاء الإلكتروني والتطور التكنولوجي والدعوة الإلكترونية من خلال منصاتها المتعددة نشرت الوزارة الروابط الخاصة بموقع وزارة الأوقاف وقناتها على اليوتيوب (منبر التجديد) وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك على النحو التالى:

موقع وزارة الأوقاف

https://ar.awkafonline.com/

الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف على (فيس بوك)

https://www.facebook.com/AwkafOnline

الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف على ( X )

https://x.com/AwkafOnline

الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف على (انستجرام)

https://www.instagram.com/moendowments/

الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف على (تيك توك)

https://www.tiktok.com/@moendowments?_t=8o4JkbeKKIb&_r=1

قناة وزارة الأوقاف الرسمية على يوتيوب (منبر التجديد)

https://www.youtube.com/@user-to9tu5mn6c

قناة وزارة الأوقاف الرسمية على تليجرام (منبر التجديد)

https://t.me/awlaf

بالإضافة إلى العديد من الصفحات المتخصصة ومنها:

صفحة وعي

https://www.facebook.com/waa33y

صفحة الإعجاز الرباني في الكون

https://www.facebook.com/e3jazk

صفحة مجلة الفردوس

https://www.facebook.com/2019mag

صفحة أطفالنا

https://www.facebook.com/atfalna2030

لغة الإشارة

https://www.facebook.com/Sign.language.awkaf

صفحة مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف

https://www.facebook.com/Islamic.Culture.Centers

صفحة مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف

https://www.facebook.com/Portfolio.Preparation.Centers.MinistryOfAwkaf



