شكرا لقرائتكم خبر عن يوم عاشوراء .. موعد أذان المغرب للصائمين بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالثلاثاء، 16 يوليو 2024 04:32 م
يبحث الكثيرون عن موعد أذان المغرب يوم عاشوراء، وهو يوم نجا الله فيه سيدنا موسى عليه السلام من فرعون، وهو يوم التوبة، يوم تاب الله فيه على آدم عليه السلام، وهو يوم من خير أيام الله، فهو يقع فى شهر المحرم، وهو خير الشهور صوما بعد رمضان، كما أخبر النبى صلى الله عليه وسلم.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وينشر ”الخليج 365” موعد اذان المغرب اليوم الاثنين ، يوم عاشوراء ، كما يلى :
موعد صلاة المغرب 7:58 مالإسكندرية
موعد صلاة المغرب 8:04 ممواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة المغرب 7:55 ممواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة المغرب 7:41 ممواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة المغرب 7:42 م
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