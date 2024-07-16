شكرا لقرائتكم خبر عن منسق مهرجان العلمين: فتح شاطئ مجانى من الشركة المتحدة قرار صائب.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الإعلامية منى عبد الوهاب المنسق العام والمتحدث الرسمي باسم مهرجان العلمين، أن هناك جهودا كبيرة مبذولة لإخراج مهرجان العلمين بهذا الشكل من خلال خلية نحل تعمل على مدار اليوم، مشددة على أنه منذ النصف الأخيرة من أول حفل كانوا يفكرون فى الحفل الثاني وكيفية تقديمه بصورة أقوى.



العلمين

وأضافت منى عبد الوهاب، أن الحفلات في الدورة الأولى كانت رائجة جدا وهذا العام تم البناء عليه أن الاختيارات أفضل وترضي كل الأذواق وزادت فعاليات لم تكن موجودة، فضلا عن العروض المسرحية التي لم تكن موجودة ومهرجان نبتة للأطفال والاهتمام بالأنشطة الرياضية لذوي الهمم.

وأشادت منى عبد الوهاب، بقرار الشركة المتحدة بتخصيص شاطئ مجانا قائلة: "فتح شواطئ للجميع قرار صائب من الشركة المتحدة وحق الجميع في الاستمتاع ويشاركوا في جميع الفعاليات".