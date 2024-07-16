شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء مجزرة إسرائيل بمنطقة العطار إلى 17 شخصا و26 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع عدد شهداء مجرزة قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة العطار بخان يونس التابعة لقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إلى استشهاد 17 فلسطينيا بينهم أطفال، وإصابة ما يزيد عن 26 جريحا.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منطقة العطار غرب خان يونس.

والسبت الماضي، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين في منطقة النُّص بخان يونس (جنوب قطاع غزة)، حيث خلفت هذه المجزرة المروّعة أكثر 400 شهيد ومصاب، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني، في حصيلة أولية.