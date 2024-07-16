شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: متوسط توفير الرعاية المركزة أصبح 24 ساعة لأى مريض والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان إن قانون تحويل المستشفيات ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتطويرها يصب فى صالح المواطن في الدرجة الأولى ويستهدف تحسين الخدمات المقدمة للجمهور.



وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان أن 70 مليون مواطن مدرجين فى التغطية الصحية الخاصة بالتأمين الصحى وتابع : متوسط الاستجابة لتوفير الرعاية المركزة 6 ساعات عالميا ووصلنا فى مصر إلى أن المتوسط أصبح 24 ساعة لتوفير سرير الرعاية المركزة بعد الإبلاغ.



وكان قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قانون منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحيةأصبح قانون يتم العمل به وتم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بة وتابع: القانون يمكن تنفيذة بدون لائحة لأنه إطار عام.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إن 6.8 مليون مواطن فوق سن 65 عاما ويحتاجون رعاية صحية كبيرة وتابع : التأمين الصحى يوسع الخدمات المقدمة للجمهور وأضاف أن المستشفيات ستقدم الخدمة للجمهور وفقا لضوابط وتابع القانون ليس خصخصة ولا بيع ولكن يهدف القانون لتعظيم الفائدة منها.

وأضاف أن القانون هدفة تحسين جودة الخدمات واستمرار تدفقها في كل وقت وتابع: العالم يتجة إلي دعم القطاع الخاص لتوفير الخدمات ولكن بظوابط واستكمل : نحتاج الي شركاء لدعم توفير الخدمات.