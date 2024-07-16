وزير التموين يعلن: ندرس التحول من الدعم العيني للنقدي الكامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تتابع عن كثب حركة الأسعار في الأسواق وتتحرك لضبط الأوضاع لضمان استقرار الأسعار.

وكشف الوزير خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "على مسؤوليتي"، على شاشة قناة "صدى البلد"، عن وجود استقرار ملحوظ في أسعار السلع الغذائية منذ شهر مارس الماضي، مؤكداً أن الأجهزة المعنية تقوم بمراقبة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب بالأسعار وتوفير الكميات الكافية من السلع لجميع المستهلكين.

وأوضح الوزير أن هناك جهودا مستمرة لتنقية قوائم الحاصلين على الدعم وتحديد الفئات الأكثر احتياجاً والأحق بالحصول عليه، وأعلن استعداد الحكومة لمناقشة ودراسة فكرة الانتقال من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي الكامل وتقديمها للحوار الوطني لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأكد الوزير على توفر كميات كافية من السلع الأساسية في الأسواق، ومنها الفول الذي يعتبر من المنتجات الهامة والأساسية في منظومة الغذاء المصري، كما نفى وجود أي أزمات أو نقص في السلع داخل الأسواق.

وأعلن وزير التموين عن امتلاك وزارة التموين احتياطيات استراتيجية كبيرة من السلع الأساسية تكفي لعدة شهور مقبلة، حيث يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من القمح تسعة أشهر، والزيت ستة أشهر، أما بالنسبة للسكر فهناك استقرار في أسعاره وتوفر المخزون منه بما يكفي لمدة 11 شهرا.