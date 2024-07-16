بروتوكول تعاون بين بحوث الصحراء و"شلاتين للثروة المعدنية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

وقع الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء، برتوكول تعاون مع الجيولوجي شريف الشهاوي رئيس شركة شلاتين للثروة المعدنية.

وذلك خلال فعاليات منتدى مصر للتعدين لتحقيق الاستفادة العلمية وتبادل الخبرات بين الجهتين بهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وخدمة المجتمعات المهمشة.

أوضح شوقي أن البرتوكول يهدف إلى إدارة وتنفيذ عدد من مشروعات التنمية المحلية بمنطقتي حلايب وشلاتين (قصيرة الاجل) بهدف تنمية المجتمعات المحلية ورفع مستوي رفاهية الافراد، وتخدم خطة التنمية المحلية والوطنية الخاصة برؤية مصر 2030.

وأضاف أنه تم الاتفاق على عمل نماذج متكاملة للتنمية المستدامة ورفع مستوي رفاهية الأفراد في القرى الأكثر احتياجا بمثلث حلايب وشلاتين ومنها قرية ادلديت التابعة لحلايب وقرية أبرق التابعة للشلاتين ووضع حلول متكاملة لاستغلال موارد المياه من خلال: تصميم وتنفيذ 2 محطة تحلية مياه بالتناضح العكسى تعمل بالطاقة الشمسية، وتصميم وتنفيذ 2 محطة طاقة شمسية لادارة المجتمع التنموى، وانشاء عدد من الصوب الزراعية الموفرة للمياه لزراعة الخضروات والفاكهة لتوطين البدو، وتنفيذ نموذج للإنتاج الحيوانى من سلالات متحملة لظروف المواقع المقترحة، ودراسة أحوال المرأة البدوية واحتياجاتها وإجراء مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل التي تستهدف تنمية قدرات المراة وتنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة التي تضمن حياه كريمة للاسرة في مثلث حلايب وشلاتين.

يأتي ذلك في إطار تعلميات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة توحيد كل الجهود بهدف الوصول إلى اجراءات تدعم بناء أنظمة غذائية وزراعية مستدامة، وبحضور المهندس كريم بدوي – وزير البترول والثروة المعدنية.