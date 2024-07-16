إقبال وتفاعل كبير في بلبيس مع فعاليات مهرجان "أهالينا الصيفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

شهد مركز التنمية الشبابية ببلبيس، انطلاق فعاليات مهرجان أهالينا الصيفي المنفذ برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وتُنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من قطاعات وزارة الثقافة.

تضمنت الفعاليات محاضرة ثقافية عن قيم الصدق والأمانة للشيخ عيد الحملاوي خطيب وإمام بالأوقاف، ثم أمسية شعرية لشعراء نادى أدب بلبيس، تلاها ورشة فنية للفنانة هند أسعد، بجانب عرض فني لفرقة الشرقية للأراجوز.

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة بلبيس للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود هنداوى وقدمت به باقة من الأغاني الوطنية.

جاء ذلك بحضور د. جلال عبد الكريم رئيس مجلس ومدينة بلبيس، الشاعر أحمد سامي خاطر مدير عام فرع ثقافة الشرقية، وسط حضور جماهيري كبير.

مهرجان "أهالينا" الصيفي، يقام بهدف نشر الوعي الثقافي وتقديم الفعاليات الفنية خلال فترة الإجازة الصيفية، بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة: دار الأوبرا المصرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المجلس الأعلى للثقافة - المركز القومي لثقافة الطفل- قطاع الفنون التشكيلية، وأكاديمية الفنون، ويشرف على تنفيذ الفعاليات فرع ثقافة الشرقية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي، برئاسة عمرو فرج، وأقيمت أولى فعالياته بمدينة ههيا الأسبوع الماضي وسط إقبال حافل لأبناء الشرقية.