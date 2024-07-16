الأرصاد تحذر: بداية موجة شديدة الحرارة في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشعور بارتفاع درجات الحرارة يعود إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، مما يجعل الحرارة المحسوسة تزيد عن معدلها الطبيعي.

وأوضح شاهين أن الارتفاع الحالي في درجات الحرارة سببه التأثر باندفاع كتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة من جنوب شرق شبه الجزيرة الهندية المعروفة باسم المنخفض الهندي الموسمي، ويصاحب هذه الكتلة الهوائية الحارة مزيد من الرطوبة، وهو ما يتسبب في زيادة الشعور بشدة حرارة الطقس.

وكشف شاهين أن الموجة الحارة ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل على أقل تقدير، حيث تشهد القاهرة والمناطق الساحلية على البحر المتوسط معدلات رطوبة مرتفعة وحرارة محسوسة تصل إلى 40 درجة مئوية.

وبين مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تأثير المنخفض الهندي الموسمي يمتد ليشمل كافة أنحاء البلاد، ويتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، إضافة إلى تأثر البلاد برياح جنوبية غربية جافة وشديدة الحرارة، وهي رياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية المفتوحة.

وأكد شاهين، أن بعض المدن أقصى جنوب البلاد، مثل الأقصر وأسوان، قد تشهد درجات حرارة محسوسة تتجاوز حاجز الـ45 درجة مئوية، لكن مع انخفاض مستويات الرطوبة يصبح الشعور بالحرارة أقل نسبياً.